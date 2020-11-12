Владимирские активисты ОНФ добиваются строительства объездной дороги вокруг города Александрова

О строительстве объездной трассы Александрова говорят не первый год. Ее протяженность составляет около 25 км. Проект Северного обхода города выдержал публичные слушания, которые проходили при большом количестве местных жителей, после чего началось активное оформление всех необходимых документов. Дело оставалось за малым – поиск финансирования за счет различных программ. Все понимали, что проект дорогостоящий, поэтому было решено разбить его на несколько этапов. Изначально удалось включить финансирование проектных работ на 2021 г., чтобы в 2022-м приступить к строительным работам.

Однако в проекте бюджета, который вскоре будут рассматривать депутаты областного парламента, распределение денежных средств на финансирование Северного обхода города Александрова не предусмотрено. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. В областной администрации заверили, что всесторонне оказывают поддержку району, но в проект закрались ошибки, которые необходимо было скорректировать, чего до сих пор не сделано.

В то же время жители Александровского района продолжают просить помощи в строительстве этой дороги у президента.

- Северный обход – очень значимый для нас проект, сотни грузовиков ежедневно разбивают дороги города, создавая еще и опасность для пешеходов. Вблизи Александрова у нас множество карьеров, и весь груженый транспорт в том числе идет через город», – сказала член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Наталья Палаткина.

Очевидно, что городские улицы не справляются с таким потоком автомобилей, это показывает и статистика по аварийности за последние несколько лет, и состояние дорожного полотна, власти вынуждены ежегодно тратить сотни миллионов рублей, чтобы поддерживать городские дороги в надлежащем состоянии.

Поддержку жителям Александровского района и активистам ОНФ оказало Общероссийское объединение пассажиров. Ее председатель Илья Зотов 10 ноября направил письмо на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева с просьбой оказать финансовое содействие в строительстве Северного обхода Александрова.