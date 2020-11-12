Жители Владимирской области стали активнее брать ипотеку

Жители Владимирской области за 9 месяцев этого года получили 9844 ипотечных кредитов на сумму 18,8 млрд рублей. Это на 27% больше, чем за такой же период в прошлом году.

При этом только за третий квартал года выдано 4606 ипотечных жилищных кредитов на сумму 9,1 млрд рублей, это на 71,5% больше, чем за третий квартал 2019 года. Средний размер такого кредита во Владимирской области составляет 1,9 млн рублей, средний срок кредитования - около 18 лет.

Всего же общая сумма оформленных жителям региона ипотечных займов увеличилась за год на 15% и составила 58,1 млрд рублей. Качество ипотечных кредитов остается высоким: доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов является незначительной – 0,8%.

- Повышение спроса на ипотечные кредиты объясняется удешевлением стоимости кредитов вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Средневзвешенная ставка снизилась за год более чем на 2,3 процентных пункта и в сентябре составила 7,36% годовых. Поддержку рынку ипотечного кредитования также оказывает реализация государственной программы льготной ипотеки под 6,5% на приобретение нового жилья. Она создает доступные условия по приобретению жилья для владимирцев и поддерживает строительную отрасль. Срок действия этой программы продлен до 1 июля 2021 года, - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.