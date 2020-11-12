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Общество

В Вязниковском районе военнослужащие вынесли из горящего дома трех детей

А потом помогли спасти имущество
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено МЧС по Владимирской области

фото предоставлено МЧС по Владимирской области

11 ноября около 5.50 военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа Виктор Шаталов и Мурад Аслуев, направляясь к месту службы на машине, увидели загоревшийся частный деревянный жилой дом, расположенный в деревне Коурково Вязниковского района.

Военные, не задумываясь, остановились, вышли из машины и побежали к дому. В доме на момент происшествия находились только трое детей – 13, 11 и 9 лет. Молодые люди начали стучать в двери, будить детей, после чего разбили окна и помогли ребятам выбраться из горящего дома. А потом они помогли вынести вещи.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар на площади 72 кв.м. В областном управлении МЧС отмечают, что вызвали пожарных довольно поздно, поэтому огонь успел разойтись по всему дому. Дознаватели устанавливают причины произошедшего.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание о представлении военнослужащих к награде.