Ковровчанину ограничили свободу за поездку с поддельными правами

Житель Коврова попался пьяным за рулем еще осенью прошлого года, по решению суда его оштрафовали на тридцать тысяч рублей и лишили прав на полгода. Однако физически забрать у него водительские права сотрудники ГИБДД смогли только в марте этого года. Однако ковровского водителя это не остановило: он приобрел поддельное водительское удостоверение на чужое имя, якобы выданное ГИБДД МО МВД России «Ковровский» 13 августа 2019 года. А в середине августа этого года иномарку, которой он управлял, остановили сотрудники ГИБДД в деревне. Сенинские Дворики Ковровского района. И при проверке удостоверения установили, что оно – подделка. Вину ковровчанин полностью признал. И получил по решению суда ограничение свободы на срок шесть месяцев. Теперь он не может уехать за пределы района или переехать в другую квартиру без разрешения.