Во Владимирскую область поступило более 80 тысяч доз вакцин от гриппа

В область поступила очередная партия вакцин против гриппа - более 81500 доз, в том числе около 60 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации взрослого населения и более 21700 доз вакцины «Совигрипп» для детей и беременных. По данным департамента здравоохранения, на 10 ноября от гриппа вакцинировано более 496 тысяч жителей Владимирской области, почти 110 тысяч из них – дети. Всего в регионе планируют привить от гриппа более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения области. Напоминаем, сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных прививочных пунктах, а детей вакцинируют в детских садах и школах с согласия родителей.