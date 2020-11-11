Жители Владимирской области смогут пожаловаться на ремонт дорог в снег и дождь

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» начинает собирать обращения жителей Владимирской области о нарушениях в ремонте дорог. Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при минусовой температуре. В результате такого отношения на только что отремонтированных участках появляются выбоины, ямы, стирается разметка, а затем разбиваются машины и гибнут люди.

- Нарушение технологии может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли. Ведь вряд ли мы найдем дорожника, которому понравится делать брак, так что всегда стоит разбираться с причинами. А причинами могут быть позднее финансирование, некомпетентное управление или слабые подрядчики, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев. Он уточнил, что количество жалоб на укладку асфальта в снег или дождь с каждым годом уменьшается, но каждый такой случай нуждается в контроле.

Пожаловаться можно через сайт проекта (https://dorogi-onf.ru/ – раздел «Хочу отметить дорогу»), его мобильное приложение (раздел «Асфальт в дождь/снег») или страницы в соцсетях. Например, «ВКонтакте» это можно сделать через раздел «Предложить новость» с фотографиями или видео, указать точное время и место – когда и где проводились работы. Обязательно добавьте хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ будет проводить мониторинг и сбор обращений. Также жалобу можно отправить на e-mail: help@dorogi-onf.ru.