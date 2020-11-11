Во Владимирской области экс-директора «МИАЦ» подозревают в присвоении 80 миллионов

По версии следствия, экс-директор ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сметанин в начале этого года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» запланировал приобрести серверное оборудование для нужд региона. Директор учреждения внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок, и установил заведомо завышенную начальную цену контракта. В июне с коммерческой фирмой заключен контракт на поставку серверного оборудования на сумму более 121 миллиона рублей, однако при оценке оказалось, что максимальная стоимость оборудования – 40 миллионов. В итоге бюджет области потерял более 80 миллионов рублей. Сейчас в отношении экс-директора ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» возбуждено уголовное дело по статье «присвоение в особо крупном размере», проводятся следственные и иные процессуальные действия на территориях Московской, Нижегородской и Владимирской областей. Следвоатель ходатайствовал об аресте экс-чиновника.