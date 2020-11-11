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Общество

Житель Собинского района сбывал фальшивый алкоголь

Он должен будет заплатить штраф 300 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
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Собинский городской суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным по статье "сбыт фальсифицированной алкогольной продукции".

- В течение прошлого года мужчина закупал несертифицированную и немаркированную алкогольную продукцию различного вида и наименований, которую хранил в используемых им гаражах для дальнейшей продажи, - сообщили в областной прокуратуре.

Полицейские изъяли алкоголь на сумму свыше 900 тысяч рублей. Экспертиза показала, что изъятый алкоголь не соответствует требованиям ГОСТа.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, кроме того конфискованы в доход государства 268 тысяч рублей.

Изъятый алкоголь после вступления приговора суда в законную силу будет уничтожен.