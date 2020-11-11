Во Владимирской области заменили более 70 километров дорожного покрытия на федеральных трассах

Замена верхнего слоя дорожного полотна велась на двух трассах - М-7 "Волга" и Р-132 "Золотое кольцо". Изнашенные слои асфальта заменили на новые на участках трассы М-7 «Волга» со 115 по 118 км в Петушинском районе, со 185 по 198 км на «южном» обходе Владимира, с 222 по 244 км и с 257 по 266 км в Камешковском и Ковровском районах, с 315 по 331 км в Гороховецком районе. На трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе обновили 10 километров покрытия на участке с 251 по 261 км.

Общая площадь работ составила 1 295 803 квадратных метров. Специалисты отфрезеровали поврежденный асфальт с трещинами и колейностью, после чего уложили новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной от 3,5 до 4 cм. Также здесь нанесли разметку из термопластика и восстановили обочины, подсыпав асфальтобетонную крошку.

Как говорят в ФКУ "Упрдор "Москва - Нижний Новгород", дорожное покрытие на обновленных участках теперь обладает необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.