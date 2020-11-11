В новой школе в Кольчугино школьникам находиться опасно

Региональный Следком по материалам Владимирского УФСБ возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами муниципального образования Кольчугинского района. По версии следствия, в период с ноября 2018 года по ноябрь 2019 год чиновники без проверки соответствия выполненных работ требованиям пожарной безопасности, предусмотренных проектной документации, подписали акты выполненных работ. Но при осмотре огнезащитного покрытия плит перекрытия школы оказалось, что толщина огнезащитного состава значительно меньше, чем предусмотрено проектом. При таких условиях школа в микрорайоне № 1 города Кольчугино вообще не была должна открыться, но в марте 2020 года ее открыли. В результате из-за действий чиновников из бюджета незаконно потратили пятнадцать миллионов рублей. Сейчас следователем в администрацию Кольчугинского района направлено представление об устранении нарушений пожарной безопасности в кратчайшие сроки, а также предложено рассмотреть вопрос о переводе школьников до устранения нарушений в безопасное здание