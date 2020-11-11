В Меленковском районе после капитального ремонта открылся Дом культуры

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В селе Коровино Меленковского района состоялось торжественное открытие филиала Даниловского культурно-досугового центра, который был капитально отремонтирован.

Здание ДК, которое ранее было в аварийном состоянии, полностью преобразилось. Капитально отремонтированы кровля, фасад, фундамент, помещения для клубных и творческих занятий, водоснабжение, канализация, налажено отопление, заменены окна. Приобретено музыкальное и световое оборудование, установлен кинопроектор, закуплены новая мебель, оргтехника, витрины, театральные кресла, одежда сцены, сценические костюмы для творческих коллективов. Создана небольшая музейная комната, посвященная мастерам гончарного дела.

- Ремонт был крайне необходим этому Дому культуры, и сразу ощущается, что в клубе началась совсем иная жизнь, закипела деятельность. Теперь они будут это делать в комфортных условиях при современных технических возможностях. И люди еще больше потянутся в ДК, – уверена Алиса Бирюкова, директор департамента культуры.

Напомним, в 2020 году на капитальный ремонт здания Даниловского КДЦ было выделено около 4,5 млн рублей, в том числе 3,6 млн – из федерального бюджета. На оснащение КДЦ оборудованием было выделено около 1,7 млн рублей.