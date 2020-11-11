Двое жителей Мурома украли велосипеды

27 октября в полицию обратился 42-летний муромлянин, сообщивший о хищении двух принадлежащих ему велосипедов. Мужчина пояснил, что велосипеды стояли в подъезде дома и были пристегнуты специальными замками.

Как рассказали в областном УМВД, спустя несколько часов инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Газель», в кузове которого были обнаружены похищенные велосипеды.

Выяснилось, что пассажир «Газели», 31-летний местный житель, вместе со своим 42-летним приятелем накануне вечером вошли в подъезд, сорвали замки и похитили велосипеды, на которых уехали домой, а утром решили их продать. Для транспортировки обратились за услугами грузового такси, которое и было остановлено сотрудниками ДПС.

Возбуждены уголовные дела по статье "кража".

Похищенные велосипеды в ближайшее время будут возвращены владельцу.