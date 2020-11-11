Школьница из Мурома выиграла один миллион рублей

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Муромлянка Анастасия Серова завоевала одно из первых мест в самом масштабном всероссийском конкурсе среди школьников «Большая перемена» и получила сертификат на миллион рублей для оплаты обучения и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в ведущие вузы.

В Международном детском центре «Артек» в Крыму прошел финал конкурса, в котором участвовало более 1200 ребят из 85 регионов страны. Владимирскую область представляли семь участниц: Жанна Муромкина (Никологорская средняя общеобразовательная школа Вязниковского района), Снежана Щанова (школа № 11 г. Коврова), Анастасия Михайлова (школы № 1 г. Камешково), Елизавета Тарасова (Гаврильцевская основная общеобразовательная школа Камешковского района), Софья Ишунькина (школа № 4 г. Гусь-Хрустального), Елизавета Цебулаева (школа № 13 Гороховецкого района) и Анастасия Серова (школа № 13 г. Мурома).

Участникам необходимо было разработать и защитить собственный проект, а также решить различные задачи, проявляя эрудицию и раскрывая свой творческий потенциал. Кроме того, финалисты участвовали в мастер-классах, встречались с экспертами, людьми, добившимися успехов в самых разных сферах: артистами, бизнесменами, блогерами и даже с президентом. Общение с главой государства проходило по видеосвязи.

Анастасия Серова вошла в число 300 победителей суперфинала. С 2018 года она является президентом детского общественного объединения «Альтернатива». Свою профессиональную деятельность Настя планирует связать с журналистикой.

- Весной решила поучаствовать в конкурсе «Большая перемена». Снимала видео, брала интервью, работала в разных направлениях. Неожиданно для себя прошла в полуфинал. Его задания были очень сложные, но мне повезло с командой, поэтому мы успешно защитились, и я прошла в финал конкурса. Объявление результатов подарило мне самые незабываемые эмоции. Никогда не могла поверить, что обычный конкурс сможет изменить мою жизнь, – поделилась Анастасия.