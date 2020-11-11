Во Владимирской области из-за пандемиии туристический поток сократился на 34 процента

Поток туристов, которые приезжают во Владимирскую область, сократился на 38 процентов по сравнению с 9 месяцами прошлого года, сообщает ТАСС. Доходы гостиничного бизнеса упали на 48 процентов.

Первый вице-губернатор региона Александр Ремига отметил, что власти возлагают надежды на новогодние праздники. На сегодняшний день из-за увеличения числа заболевших коронавирусом отмечается спад туристов - люди просто бояться куда-то выезжать с детьми и пожилыми родственниками.

По словам Ремиги, в регионе ведется работа по созданию регионального бренда, с помощью которого будет возможно расширить аудиторию туристов, посещающих область. Бренд должны представить к середине следующего года.