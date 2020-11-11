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Сотрудники МЧС провели дезобработку садиков и школ в Гусь-Хрустальном

Всего они обработали 4 объекта
Виктория СУХОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

По согласованию с управлением образования, в целях профилактики коронавирусной инфекции в Гусь-Хрустальном сотрудники МЧС провели дезобработку в детских садах №5 и №29, а так же в 3-й и 4-й школах.

Представители пожарно-спасательной части в защитных костюмах с помощью ранцевых огнетушителей и раствора гипохлорита натрия, предоставленного отделом ГО и ЧС, провели дезинфекцию коридоров и лестничных проёмов образовательных учреждений.

Такая обработка позволяет минимизировать риски распространения инфекции. В первую волну коронавируса сотрудники МЧС помогали проводить дезинфекцию вокзалов, остановок, учреждений культуры.