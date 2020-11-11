Владимирская область получила лекарства для лечения пациентов с Covid-19 на дому

Владимирская область получила лекарства для лечения пациентов с Covid-19 в амбулаторных условиях. На это региону было выделено из резервного фонда Правительства РФ более 51 миллиона рублей. Лекарства на сумму более 38 миллионов рублей уже закуплены и в ближайшее время поступят к пациентам.

В перечне лекарств – противовирусные и гормональные препараты, антибиотики и антикоагулянты. В частности, в регион поставлены такие лекарственные препараты, как «Фавипиравир», «Моксифлоксацин», «Кларитромицин», «Азитромицин», «Дексаметазон», «Метилпреднизолон». Кроме того, ожидается поставка еще целого ряда препаратов.

Сейчас облздрав в оперативном режиме разрабатывает механизм выдачи бесплатных лекарств пациентам с Covid-19 в амбулаторных условиях. Будет оформляться согласие пациента на оказание медицинской помощи на дому и соблюдение режима изоляции в процессе лечения.