69 процентов работников Владимирской области сталкивались с жестоким отношением

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей Владимирской области, чтобы выяснить, случались ли у них конфликты с начальством или коллегами, подвергались ли они эмоциональному абьюзу на работе, и как выходили из этих конфликтов.

Как оказалось, 69% соискателей области когда-либо сталкивались с жестким отношением по отношению к себе со стороны начальства или коллег. Наибольшая доля соискателей, сталкивавшихся с абьюзом со стороны начальства — в сфере HR (70%) и медицине (68%), наименьшая — в госсекторе и НКО (45%) и среди начинающих специалистов (42%).

Основное проявление жесткого отношения к работникам Владимирской области — это обесценивание труда, разговор на повышенных тонах, хамство и грубость. Наименьшее по распространенности проявление абьюза, с которым сталкивались соискатели Владимирской области — оскорбления, унижение, насмешки и издевательства.

- Большинство работников Владимирской области отметили, что пытались самостоятельно разрешить конфликт путем переговоров. Почти каждый третий – увольнялся. Реже всего сотрудники для разрешения конфликта переходили работать в другой отдел компании, либо обращались в отдел по работе с персоналом», - комментирует Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северу ЦФО.

Случались ли у работников Владимирской области нервные срывы, связанные с подобными конфликтами и абьюзом? Положительно на этот вопрос ответила примерно треть респондентов области. Более половины опрошенных никогда не имели нервных срывов в связи с этим: среди мужчин эта доля заметно выше, чем среди женщин (53% против 32%).