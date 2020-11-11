В Петушинском районе нашли опасный сорняк, который может отравить животных

В начале ноября сотрудники областного управления Россельхознадзора проверили участок сельхозназначения в Пекшинском сельском поселении Петушинского района.

Проверка прошла по результатам планового мониторинга в августе, когда на площади 38,5 га выявили многочисленные очаги цветущего карантинного сорняка повилики.

В 2009 году была установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный режим по повилике клеверной. Во время проверки подтвердился факт многочисленных очагов сорняков в фазе увядания.

Повилика - это опасный сорняк, он паразитирует на многих растениях, в том числе культурных. Растения испытывают дефицит питания, у них нарушаются внутренние процессы, замедляется рост и развитие, снижается сопротивляемость к заболеваниям и неблагоприятным условиям среды. Таким образом, снижается урожай сельскохозяйственных культур и их качество. Повилика содержит ядовитые алкалоиды.

Использование пораженных сорняком трав для корма животных может вызвать сильное отравление и даже смерть. Сено с сорняком плохо просыхает гниет и покрывается плесенью, становится рассадником болезнетворных возбудителей. Молоко животных, питающихся такими кормами, может быть опасным. Если не бороться с сорняком, он может распространиться на территории Владимирской области.

По результатам проверки в отношении собственницы участка возбуждены административные дела. Ей необходимо ликвидировать очаги карантинного объекта.