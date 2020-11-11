Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Из-за позднего вызова пожарных в Вязниковском районе сгорел жилой дом

Сейчас в МЧС устанавливают причину возгорания
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

В районе шести утра 10 ноября в пожарную охрану сообщили о возгорании дома в деревне Коурково Вязниковского района. Из-за позднего обнаружения пожара и позднего сообщения в МЧС огонь успел распространиться по всей площади, которая составила 72 квадратных метра.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, на месте работали три единицы техники и восемь человек. Пострадавших и погибших нет. Сейчас дознаватели ведомства устанавливают причину пожара. Был ли кто-то на момент загорания в доме - не уточняется.

ЧП