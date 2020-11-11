На Пекинке в Петушинском районе столкнулись три машины - двое погибших

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10 ноября около 19.45 на 114 км трассы М7 "Волга" в Петушинском районе столкнулись три автомобиля.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, по их информации водитель "Фиата", ехавший в сторону Владимира, въехал в стоявший автомобиль "Лада", который от удара влетел в стоявший впереди автобус "Лиаз". От удара машины загорелись. В результате ДТП погибли 56-летний водитель автомобиля "Лада" и 27-летний мужчина, который, предположительно, в момент столкновения стоял позади автобуса. В больницу после ДТП был отправлен 56-летний водитель автобуса. А вот 42-летний мужчина, управлявший автомобилем "Фиат", отправлен на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка. В полиции пока не торопятся называть виноватого.