В Камешково открыли комплекс по производству колбасы

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10 ноября в Камешково открыли мясоперерабатывающий комплекс компании «Владимирский стандарт». Объем финансирования - свыше 1 миллиарда рублей.

Компания производит все виды колбасных изделий, продукцию глубокой заморозки, готовые блюда и мясные деликатесы. Гастрономические изделия представлены на территории более 50 субъектов РФ.

- В нашей области компания уверенно расширяет географию своей деятельности. Проекты реализуются в Радужном и Владимире, в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах. В штате – более 3 тысяч человек. Еще 340 рабочих мест создано на новом производстве в Камешковском районе, – отметил губернатор Владимир Сипягин.

К слову, в 2021 году компания планирует завершить первый этап еще одного инвестпроекта в Судогодском районе, где с 2018 года строится распределительный центр. На предприятии будет создано не менее 200 рабочих мест. Распределительный центр позволит обрабатывать сухую и свежую продукцию, овощи, фрукты, свежее мясо и рыбу, молочные продукты, яйца, мясную и рыбную гастрономию, алкогольную продукцию. Этот объект поможет региональным производителям продуктов питания продвигать свои товары.