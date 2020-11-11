В Муроме прапорщик заплатит 40 тысяч рублей за удар по ушам солдату

Владимирский гарнизонный военный суд признал прапорщика виновным по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения".

Как сообщает интернет-портал Муром-24, 17 марта в 8 часу прапорщик, находясь в комнате для сушки обмундирования, недовольный тем, что солдат игнорирует его команды поторопиться на построение, два раза ударил его ладонями по ушам.

Причиненное телесное повреждение квалифицировалось как как легкий вред здоровью.

Прапорщик свою вину признал. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.