В Суздальском районе начнут собирать мусор по новому

Как показала прокурорская проверка, в муниципальном образовании Селецкое Суздальского района мусор собирают и вывозят с нарушениями законодательства. В некоторых селах - Гавриловское, Туртино, Черниж, Лопатницы, Торчино, Тетерино, Омутское, Весь – места для сбора бытовых отходов не отвечают нормам САНПиН: отсутствуют ограждения и площадки с твердым водонепроницаемым покрытием для размещения контейнеров, ограниченные бордюром. Теперь суд поддержал требование прокуратуры и обязал администрацию привести площадки в соответствие с санитарными требованиями.