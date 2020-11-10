Почти 600 жителей Владимирской области стали меньше платить за коммуналку после энергоэффективного капремонта

Областные власти опубликовали отчет о выполнении работ по энергоэффективному капитальному ремонту в двух многоквартирных домах, расположенных во Владимире и Кольчугино.

В домах №7 по улице Безыменского во Владимире и №1г по улице Чапаева в Кольчугино установили узлы управления и регулирования подачи тепловой энергии, повысили теплозащиту наружных стен. Кроме того, во Владимире отремонтировали трубы внутри дома, а в Кольчугино утеплили крышу. В итоге почти 600 жителям удалось сэкономить на оплате коммуналки 1,83 млн рублей (во Владимире 842,6 тысячи рублей или 26,22 процента, в Кольчугине – 983,9 тысячи рублей или 36,31 процента).

Всего в рамках заявки региона в 2020 году запланировано выполнение энергоэффективного капремонта в 7 многоквартирных домах, в которых проживают 2008 человек, расположенных во Владимире и Кольчугино.