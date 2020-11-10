В Вязниковском районе ребенку с астмой не выдавали препараты

Ребенок из поселка Мстера Вязниковского района с 2013 года состоит на диспансерном учете в местной поликлинике с диагнозом «бронхиальная астма атопическая». Для лечения заболевания ему нужно принимать препараты, которые должны выдавать медики. Но в этом году пациент получал лекарства в недостаточном объеме. Это выявили сотрудники прокуратуры при изучении медицинской документации и реестров. Мама ребенка за свой счет приобретала лекарства.

Прокурор в интересах несовершеннолетнего направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать поликлинику обеспечить пациента необходимыми препаратами. Заявление удовлетворено, обеспечение лекарством находится на контроле надзорного органа.