В Петушинском районе развернули 30 коек для больных коронавирусом

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Департамент здравоохранения Владимирской области продолжает развертывание дополнительных мест в инфекционных госпиталях.

9 ноября в инфекционном госпитале Петушинской районной больницы было развернуто 30 коек, 20 из них – с кислородом.

Таким образом, сейчас в региональной системе здравоохранения функционирует 1264 ковидных койки: 697 – с кислородом, 230 – с аппаратами искусственной вентиляции легких, 148 коек – реанимационные. 89 процентов из них занято (1124), свободны – 140.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 9 ноября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 314, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 74. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 39 пациентов с ОРВИ и 320 – с пневмонией.