Служебная собака помогла раскрыть дачную кражу в Собинском районе

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Из дачного дома в деревне Кузнецы украли продукты, алкоголь и некоторые предметы быта. Сумма ущерба составила около 30 000 рублей. Полицейские приступили к поискам подозреваемых.

К поискам также привлекли кинолога ЦКС областного УМВД Екатерину Моисееву со служебной собакой по кличке Юрмала.

- В течение нескольких часов полицейские опрашивали возможных очевидцев произошедшего. Кинолог вместе со своим четвероногим напарником обследовали местность. Спустя время пес привел к участку местных жителей, в доме у которых была обнаружена часть похищенного имущества, - рассказали в областном УМВД.

Оказалось, что подозреваемые мужчина и женщина, увидев, что хозяйки нет дома, сняли окно при помощи шуруповерта, и проникли в дом.

Возбуждено уголовное дело.