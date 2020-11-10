В Юрьев-Польском мужчина зашел в квартиру к девушке и обокрал ее, пока она спала

В начале ноября в полицию обратилась 23-летняя девушка. Она сказала, что ночью, пока она спала, кто-то проник в ее квартиру и украл ноутбук стоимостью 23 тысячи рублей. По данным пресс-службы УМВД, полицейские установили, что неизвестный зашел через входную дверь, при этом следов взлома обнаружено не было.

Девушка пояснила, что слышала, как на порог вошли, но подумала, что это ее сожитель, у которого были ключи. Подозреваемым оказался его 31-летний знакомый. Мужчина украл ключи, когда он и сожитель девушки отдыхали вместе в компании друзей. Возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище.