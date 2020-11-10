Во Владимире завершила работу "Школа волонтеров наследия"

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Проект был инициирован Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры при поддержке Министерства культуры. Владимирская область в этом году в числе еще 5 регионов присоединилась к Школе. Местом проведения была выбрана территория усадьбы Храповицкого в Муромцеве.

Первоначальные навыки, необходимые для участия в волонтерских проектах по сохранению культурного наследия, смогли получить 300 человек. Это были студенты вузов и средних специальных учебных учреждений, представители общественных организаций, сотрудники муниципальных и частных музеев, волонтеры культуры, молодежь и старшее поколение.

Программа обучения включала в себя лекции по истории возникновения в обществе движения по изучению и охране культурного наследия, развитию волонтерского движения в области сохранения культурного наследия, а также мастер-классы по формированию навыков реставрационной работы с предметами из трех основных материалов: дерева, камня и металла.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что для сотрудников ВСМЗ это был новый опыт реализации масштабного образовательного проекта. Для работы с волонтерами были привлечены лучшие специалисты-реставраторы, руководители филиалов и направлений. Волонтеров познакомили с принципами сохранения памятников культурного наследия, основами реставрационного дела.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов отметил, что просветительский проект во Владимирской области показал хорошие результаты. Наш регион и дальше будет принимать «Школу волонтеров наследия», но уже в формате углубленной программы для волонтеров, желающих развить свои умения и навыки в вопросах сохранения культурного наследия России.

9 ноября во Владимире состоялась торжественная церемония закрытия «Школы волонтеров наследия». Все 300 участников получили сертификаты и памятные подарки.