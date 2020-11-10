В заключительном матче владимирское "Торпедо" снова сыграет с "Родиной"

Не успели черно-белые "отойти" от матча со столичной "Родиной" (напомним, что владимирские футболисты проиграли со счетом 3:1), как снова придется выйти с ними на поле.

Игра пройдем на домашней арене 12 ноября в 18 часов. Это будет заключительный официальный матч подопечных Дмитрия Вязьмикина в этом году.

Сейчас "Торпедо" занимает пятую строчку турнирной таблицы, однако в нее до сих пор не внесены три очка за технические победы над "Читой". Также в ближайшее время должно состояться заседание КДК РФС по вопросу неявки иркутского клуба "Зенит" во Владимир.

Так что ситуация и место в таблице еще может измениться.