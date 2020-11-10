Во Владимире появились две новые остановки

Владимирская топонимическая комиссия приняла решение о названии двух новых остановочных пунктов, один из которых расположен на повороте к СНТ «Лемешки», а второй – в деревне Уварово, входящей в состав муниципального образования город Владимир. На этот раз топонимическая комиссия решила назвать остановки, ориентируясь на расположенные рядом географические объекты. Так остановка на повороте на СНТ «Лемешки» стала называться «Сады Лемешки» - за это единодушно проголосовали все члены комиссии. А в деревне Уварово остановку назвали «Улица Малая Уваровская». За этот вариант также проголосовали единогласно.