Во Владимирской области с сентября ищут 31-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

20 сентября этого года пропал житель Владимира Александр Лезов. До сих пор о нем нет никакой информации. 31-летнего мужчину ищут полицейские и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Он может находиться как в нашей области, так и в Московской.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. В день пропажи на нем была синяя куртка, зеленые брюки, черная кофта и кроссовки. С собой- черный рюкзак. Если вы могли видеть мужчину или что-то знаете о его месте нахождения - звоните на номер "112".