Во Владимирской области пройдут кинопоказы 40-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК

Владимирский областной Киноцентр в рамках 40-ого Международного студенческого кинофестиваля ВГИК организует фестивальные кинопоказы во Владимирской области.

С 14 по 20 ноября жители региона сможете посмотреть фестивальные короткометражные фильмы и принять участие в зрительском голосовании. Во Владимирской области кинопоказы пройдут на восемнадцати площадках в Судогодском, Кольчугинском, Ковровском, Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском, Камешковском районах, городах Ковров и Радужный.

Международный студенческий кинофестиваль ВГИК – яркое событие российской культуры. Каждый год фестиваль открывает новых авторов, работы которых получают призы на престижных международных и российских кинофестивалях.

Когда-то фестиваль «открыл» режиссеров Андрея Тарковского и Василия Шукшина, Андрей Кончаловского и Вадима Абдрашитова. Победителями последних лет стали режиссеры Александр Хант и Борис Акопов.