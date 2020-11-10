Владимирские спортсмены стали призерами крупного международного турнира

7-8 ноября на «Гран-при Москвы 2020» прошли финалы турниров в олимпийских весовых категориях по греко-римской борьбе. Впервые в программу турнира включена пляжная борьба. Для ее проведения во Дворец гимнастики было завезено около 70 тонн песка.

В турнире принимали участие спортсмены из девяти стран: России, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Аргентины, Бахрейна, Румынии, Северной Македонии и Турции.

Абуязид Манцигов занял 2 место в весовой категории до 77 кг. В заключительной схватке он сразился с Александром Чехиркиным, но проиграл со счетом 1:2.

Бронзу в весовой категории до 97 кг завоевал Артур Саргсян. В схватке с Темуром Мамаджановым спортсмен победил со счетом 6:0.