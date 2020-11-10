В Александрове женщина ударила мужа отверткой по голове: пока он просил о помощи, она стирала следы крови

Сотрудники Следственного комитета по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Александровского района по статье "покушение на убийство". По версии следствия, днем 23 октября этого года супруги выпивали, и в ходе застолья жена стала высказывать мужу претензии, что он официально не трудоустроен.

В результате конфликта женщина взяла отвертку и ударила 38-летнего супруга в спину и по голове. Потерпевший выбежал на улицу и стал просить о помощи. Прохожие вызвали полицейских и скорую помощь. В это время подозреваемая затерла следы крови в квартире и выкинула отвертку в окно. Вину она признала, в преступлении раскаялась. Расследование уголовного дела продолжается.