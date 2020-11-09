Во Владимирской области нашли котлеты с бактерией Salmonella

Во Владимирской области обнаружили мясные полуфабрикаты с бактерией Salmonella, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Причем это был не единичный случай, что заставляет задуматься о качестве поставляемых в нашу область мясных продуктов.

В Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» направили:

- блок сердца свиного, замороженный (производитель: ООО "Тамбовский бекон", Тамбовская область);

- полуфабрикаты из мяса птицы цыплят-бройлеров «Кожа шеи и грудки цыпленка-бройлера», замороженные (производитель: ООО "Продмит", Орловская область);

- рубленый полуфабрикат, категории Г, котлеты «Свиные»;

- рубленый полуфабрикат, категории Г, котлеты «Рубленые»;

- рубленый полуфабрикат из мяса птицы, котлеты «Детские».

Во всех продуктах была Сальмонелла, а также бактерии рода Listeriamonocytogenes (могут вызвать листериоз). Информацию направили в управления Россельхознадзора по Рязанской, Тамбовской, Орловской и Курской областям, чтобы продукцию изъяли из магазинов. В отношении производителей возбуждено административное производство.