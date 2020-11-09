Во Владимирской области смертность в октябре выросла на 17%

По данным департамента юстиции, за октябрь в регионе скончалось более двух тысяч человек – это на 320 жителей больше, чем в октябре прошлого года – рост смертности составил 17%, и на 282 человека больше, чем в сентябре этого года рост на 15%. А родилось в регионе значительно меньше: 874 малышей. Сильнее всего выросла смертность во Владимире: в октябре скончалось 609 человек, это на 54% больше, чем за такой же период прошлого года. В октябре 2019 в областной столице скончались 395 человек. В остальных муниципальных образования смертность выросла незначительно или вообще уменьшилась. При этом по официальным данным от коронавируса за октябрь в регионе скончалось 49 человек, но не исключено, что позднее это количество увеличится: причину смерти определяют после гистологических исследований, которые занимают несколько недель.