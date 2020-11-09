Во Владимирской области на социальную поддержку детей-инвалидов направили полмиллиона рублей

9 ноября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил субвенции муниципальным образованиям из нераспределенного резерва областного бюджета. Почти полмиллиона рублей предусмотрены на выплату ежемесячных компенсаций за октябрь-декабрь 2020 года детям-инвалидам дошкольного возраста. Деньги распределили в те муниципалитеты, где численность получателей этой меры увеличилась по сравнению с плановой:

город Владимир получит 115 тысяч рублей, Гусь-Хрустальный - 187 тысяч рублей, Ковров - 98 тысяч, Ковровский район - 17, Селивановский - 26, Суздальский - 27. Всех меньше - 2 тысячи рублей - направили в Меленковский. Контролировать целевое использование средств будет департамент образования Владимирской области