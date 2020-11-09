Из-за позднего вызова пожарных в Юрьев-Польском районе сгорел жилой дом

Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области

Сегодня, 9 ноября, в селе Кузьмадино Юрьев-Польского района загорелся частный жилой дом. Хозяев на момент возгорания не было, в пожарную охрану позвонили соседи, когда огонь уже успел распространиться на большую площадь.

- Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров и не дали огню распространиться на соседние дома. В результате пожара погибших и пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ведомства.

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. К ликвидации привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.