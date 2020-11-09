Гороховецкий мошенник обманул продавцов телефонов на 250 тысяч рублей

42-летний житель Гороховецкого района заказал через популярный интернет-сайт несколько дорогих телефонов, которые ему переслали по почте. Спустя несколько дней продавцы получили на сайте уведомления, что качество не устроило покупателя и он будет возвращать гаджеты. При получении посылок обратно продавцы обнаруживали внутри не телефоны, а канцелярские принадлежности, соки, конфеты и чай. Поняв, что стали жертвами мошенников, владельцы гаджетов обратились в полицию. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УМВД, оперативники задержали подозреваемого на территории Смоленской области. Он рассказал, что переводил деньги за покупку на резервный счет, после чего подменял гаджеты и отправлял посылки обратно. Телефоны фигурант сдал в ломбард, а вырученные средства потратил. Расследование уголовного дела за мошенничество завершено, материалы направлены в суд.