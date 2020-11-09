Владимирская область получит 1100 доз отечественной вакцины от коронавируса

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Поставка отечественной вакцины во Владимирскую область ожидается в ближайшее время. Процесс вакцинации от коронавируса состоит из двух этапов. На первом этапе добровольцы получают один активный компонент, а через 21 день – второй. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

На данный момент вакцинацию от коронавируса прошел 41 медицинский работник Владимирской области, 16 человек добрались до второго этапа вакцинации. Перед иммунизацией каждый медик сдал тест на определение антител к новой коронавирусной инфекции. По словам директор департамента Елены Утемовой, лишь один из всей группы привитых после первого этапа почувствовал себя плохо - у него поднялась высокая температура. Он пока не допущен до второй вакцинации.