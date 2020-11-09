В Камешково заведующая детского сада обирала воспитателей

Пятидесятичетырехлетняя заведующая дошкольного образовательного учреждения города Камешково, по версии следствия, с июля 2016 года по июль 2020 года заведующая, используя служебное положение, начисляла работникам детского сада премии и другие стимулирующие выплаты. Но потом часть полученных денег воспитатели и другие сотрудники должны были возвращать ей. Заведующая уверяла, что эти средства пойдут на нужды детского сада, но по факту тратила их на себя. В результате воспитатели детсада недополучили более семидесяти тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.