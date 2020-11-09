В Петушках представитель Средней Азии избил до смерти мужчину за то, что тот ударил его друга

В Петушках вынесли приговор 28-летнему инстранцу из Средней Азии. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По сообщению областной прокуратуры, в феврале 2020 года он пришел к мужчине с битой и избил его. Мужчина от всех ударов скончался. Как потом диагностировали медики, смерть наступила из-за повреждения селезенки. Сам же иностранец скрылся с места убийства. Правда, как он сам потом признавался, он не думал, что мужчина умрет, а драка произошла из мести, так как до этого умерший мужчина ударил его друга.

Вину обвиняемый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд в итоге дал мужчине семь лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.