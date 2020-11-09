Денис Лякишев ушел с поста директора департамента региональной политики

Как сообщают в областной администрации, Денис Лякишев сам решил оставить чиновничий пост, служебный контракт по его инициативе расторгнут 6 ноября. Исполнять обязанности руководителя ведомства пока будет заместитель директора Департамента региональной политики Евгений Кондрахин. Также завершен прием документов от кандидатов на вакантную должность директора вновь созданного департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области, заменившего два комитета. Семь отобранных кандидатов теперь ждет собеседование с членами экспертной комиссии. На нем они должны представить свой проект программы развития молодежной политики и взаимодействия органов исполнительной власти с институтами гражданского общества во Владимирской области до 2030 года.