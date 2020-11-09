Владимирца, который поехал в Петрозаводск за баянами, обманули мошенники

В полицию Петрозаводска обратился 37-летний житель Владимирской области. Вместе с ним туда пришел петрозаводчанин, с которым владимирец познакомился пару часов назад. Оба они рассказали, как оказались втянуты в мошенническую схему.

По данным УМВД по Республике Карелия, музыкант, находясь во Владимирской области, на популярном сайте объявлений нашел анонс о продаже двух баянов. Общая стоимость составила 77 000 рублей. Указывалось, что владелец музыкальных инструментов якобы проживает в Петрозаводске. Он активно общался с покупателем, в том числе и по телефону. Также владелец предоставил фотографии и характеристики ручных гармоник. А затем попросил предоплату - 25 000 рублей. Покупатель согласился перевести 19 800 рублей, а оставшиеся 57 200 рублей обещал заплатить при личной встрече. Предоплата была перечислена. Владелец инструментов продолжал доказывать, что он не мошенник - выслал фотографию человека, державшего паспорт в руках, указал адрес в карельской столице, по которому можно забрать покупку.

Владимирский музыкант купил билет на поезд и отправился в Карелию за баянами. Найдя нужный дом, мужчина позвонил в домофон и услышал незнакомый голос. В свою очередь, петрозаводчанин, встретив приезжего в подъезде, с удивлением узнал, что неизвестные использовали его фото для обманной сделки. Горожанин сказал, что никогда не размещал объявлений о продаже инструментов, не получал переводов, ни разу не общался с мужчиной из Владимирской области. Оперативникам петрозаводчанин рассказал, что как то раз в интернете пытался оформить заем. Тогда от него потребовали выслать фотографию с паспортом. Однако кредитные средства он так и не получил, а о том, что фотографией могут воспользоваться злоумышленники, не думал. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.