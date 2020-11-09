Трое жителей соседнего региона сбывали во Владимире фальшивые деньги

В мае этого года 27-летний обвиняемый вместе с двумя друзьями приехали во Владимир и расплатились фальшивыми деньгами. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, оперативники установили машину, на которой передвигались мужчины. В ходе следствия выяснилось, что 27-летний житель соседнего региона вместе с друзьями купил в интернете восемь фальшивок номиналом 5 тысяч рублей. Ими он оплачивал недорогие покупки и получал сдачу подлинными деньгами.

Молодого человека будут судить за сбыт поддельных денег. Уголовное дело уже направлено в суд. В отношении двоих друзей уголовное дело выделено в отдельное производство. Все мужчины могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.