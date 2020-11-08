В муромском парке высадят 320 деревьев

В новой части парка 50-летия Советской власти высаживают деревья.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, липу, клен и ольху высаживают аллеями около Православной гимназии и площадки для выгула и тренировки собак. Деревья высадят и около спортивных площадок, отделив их от прогулочной зоны.

На острове у искусственного пруда высадят ивы. А по берегам будут смешанные группы посадок из деревьев и кустарников. Дополнительное озеленение планируется и на существующей детской площадке.

Всего в парке этой осенью высадят 320 деревьев и 2200 кустарников.