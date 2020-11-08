Футболисты из Владимира и Мурома уступили своим соперникам

В матче 15 тура Первенства России ФК «Муром» 7 ноября в гостях встретился с «Казанкой», фарм-клубом московского «Локомотива». Уже к 20-й минуте «Казанка» забила два мяча. Однако муромские футболисты смогли отыграть один мяч до конца первого тайма. Было несколько острых атак. Но на 79-й минуте соперники увеличили счет до 3:1. Это второе подряд поражение «Мурома». Сейчас футболисты имеют 17 очков и находится на 10-й строчке.

Не повезло на этот раз и черно-белым. 7 ноября они на выезде сыграли с "Родиной". Несмотря на то что соперники остались в меньшинстве уже в начале игры, торпедовцы не смогли их обыграть. Единственный гол в ворота "Родины" забил 16-летний Кирилл Моисеев. После чего последовало три года соперников. По словам главного тренера Дмитрия Вязьмикина, удаление игрока "Родины" не сыграло на руку черно-белым. Ребята играли робко и допустили ошибки в обороне.

- Когда соперник вдесятером, наверное, в головах у наших ребят появляется мысль, что где-то можно не добежать, где-то не «прессингануть». Нас, вроде бы, больше. На этом нас и поймали, в принципе, во втором тайме, - сказал Вязьмикин на пресс-конференции после матча.

Сейчас "Торпедо" находится на пятом месте, имея в своем активе 26 очков.