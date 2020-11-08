Во Владимирской области свободными остаются 112 коек для заболевших коронавирусом

8 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 113 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 10457 случаев. 7702 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 7 ноября – 96 человек. За период наблюдения в области отмечено 277 летальных случаев (ни одного нового случая за сутки).

В больницах региона действует 1234 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 91 процент из них занят (1122), свободны – 112.

В лабораториях проведено 305959 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 229521 исследование).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 7 ноября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 375, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 76. По состоянию на этот день на стационарном лечении находился 31 пациент с ОРВИ и 410 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08.00 до 20.00. Обращения граждан также принимаются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.