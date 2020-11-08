Владимирцев приглашают на выставку, посвященную Антарктиде

14 ноября в 14 часов в Областной научной библиотеке состоится открытие выставки Вячеслава Егорова, заслуженного художника России, заслуженного полярника России, путешественника. Экспозиция посвящена 200-летию освоения Антарктиды.

Галерея полярников у Вячеслава Егорова – это характер, воля и упорство. В полярную серию вошли портреты первых русских исследователей и из других стран (Нансен, Амундсен, Скотт), а также наши современники. Пейзажи Арктики и Антарктики передают атмосферу сурового и прекрасного края и вносят дополнительные качества в характеристики изображенных людей.

Вячеслав Егоров – действительный член Академии Всемирной Энциклопедии Путешествий, вице-президент, один из наиболее известных русских художников-путешественников.

Егоров является участником и руководителем 125 экспедиций: «Москва-Сахалин» в 1986 г., в Тибет и Альтиплано, Гоби и Наска, Кордильеры и Тянь-Шань, Каракумы и Сахару, Памир и Кавказ, Крайний Север и жаркую сельву Амазонки, Австралию. В том числе, организовал серию экспедиций почти по всем маршрутам, пройденным великими путешественниками: Рерихом, Гердиным, Гумбольдтом, Верещагиным и Ландсдорфом. Изучал древние цивилизации, работал на объектах Всемирного наследия почти в 100 странах.

В 2003 году ему была вручена национальная премия «Золотой орел» как самому лучшему путешественнику.

Выставка будет работать до 13 декабря. Вход - свободный.